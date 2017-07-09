|
Беларусь предложили исключить из российского роуминга
В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси. Об этом
Депутат ЛДПР предложил внести в российский закон «О связи» абзац о том, что связь осуществляется по единому тарифу услуг независимо от места нахождения в пределах территории Российской Федерации и (или) территории Республики Беларусь как вызывающего, так и принимающего абонента.
В пояснительной записке указано, что некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг. «Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — пишут авторы законопроекта.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал отмену роуминга c Россией. Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет, однако роуминговые тарифы все еще действуют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российскую Государственную думу внесен законопроект, который отменяет роуминг для россиян на территории Беларуси.
|
Архив (Разное)
Комментарии