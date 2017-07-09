Эксперты: уровень бедности в сельской местности может достигать 15-20%

В Беларуси обозначилась тенденция роста бедности, и в сельской местности ее уровень может достигать 15−20%. Такая оценка приводится в экономическом обзоре, который подготовил Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC).



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Эксперты обращают внимание, что удельный вес населения с уровнем располагаемых доходов ниже бюджета прожиточного минимума в первом квартале составил 6% против 5,4% годом ранее.

«Самый высокий уровень бедности традиционно зафиксирован в Брестской и Гомельской областях (8,7 и 8,1% соответственно). Учитывая значительный разрыв между городским и сельским населением, можно ожидать, что уровень бедности в сельских районах этих областей составляет 15−20%», — считают эксперты BEROC.

Комментируя динамику доходов населения, которая может влиять на уровень бедности в стране, экономисты констатируют, что в первом квартале 2017 года реальная зарплата впервые выросла с 2013 года. «Однако неустойчивость восстановления экономики в целом, а также чувствительность конкурентоспособности фирм к росту зарплат означают, что естественным образом всплеск реальной зарплаты в первом квартале не трансформируется в ее устойчивый рост», — подчеркивают авторы экономического обзора.

По их мнению, обеспечение роста реальных доходов для предотвращения социальной напряженности «является важной задачей повестки дня». Однако пока экономисты не видят факторов, которые бы способствовали быстрому повышению благосостояния населения.

В то же время искусственное повышение доходов населения чревато рядом негативных последствий, считают экономисты BEROC. «Если рост потребления будет „подгоняться“ искусственным ростом доходов, то это обусловит рост удельных издержек на труд, снижая конкурентоспособность национальных производителей. Кроме того, вероятен рост спроса на импорт и появление новых импульсов давления на потребительские цены», — предупреждают эксперты.

Власти Беларуси поставили задачу довести среднюю зарплату к концу года до 1000 рублей (в мае — 795,2 рубля). Международные финансовые организации, в свою очередь, считают, что предпосылок для быстрого повышения производительности труда, который позволил бы обеспечить соответствующий рост зарплат, в белорусской экономике нет.