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Гидромет: во вторник 11 июля температура поднимется до +34°С

10.07.2017 12:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Жаркая погода ожидается в южных регионах Беларуси во вторник 11 июля – местами днем воздух прогреется до +34°С, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: во вторник 11 июля температура поднимется до +34°С
© Pixabay
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По информации синоптиков, жаркую погоду в страну принесут активные атмосферные фронты с юго-запада Европы. 

"Во вторник днем на большей части территории республики пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах с градом", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +29°С, в южных районах – до +34°С. Атмосферное давление будет падать.

В среду и четверг снова пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, и будет по-прежнему тепло: ночью – от +12 до +18°С, днем – до +27°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на жаркую погоду, синоптики обещают, что в республике пройдут сильные дожди.

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