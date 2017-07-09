Гидромет: во вторник 11 июля температура поднимется до +34°С

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Жаркая погода ожидается в южных регионах Беларуси во вторник 11 июля – местами днем воздух прогреется до +34°С, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, жаркую погоду в страну принесут активные атмосферные фронты с юго-запада Европы.

"Во вторник днем на большей части территории республики пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах с градом", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +29°С, в южных районах – до +34°С. Атмосферное давление будет падать.

В среду и четверг снова пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, и будет по-прежнему тепло: ночью – от +12 до +18°С, днем – до +27°С.