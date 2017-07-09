Новый фильм о Человеке-пауке собрал за выходные четверть миллиарда, однако немного не дотянул до « Гадкого я 3 » в столичном прокате. Несмотря на то, что в США очередной перезапуск серии картин, посвященных Питеру Паркеру и его выдающимся способностям, занимает первое место, в Минске картина уступила лидерство анимационной франшизе о суперзлодее Грю. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Третий фильм серии о суперзлодее Грю и его подручных уже заработал во всем мире 447,5 миллионов долларов и многократно окупил свой 80-миллионный бюджет. На этой неделе за пределами США его сборы оказались лишь немного ниже, чем у «Человека-паука» — 139 миллионов против 140 миллионов, а в Минске « Гадкий я 3 » занял первое место. По итогам минувшей недели картина собрала 142,7 тыс. рублей в столичном прокате.

« Человек-паук: Возвращение домой » режиссера Джона Уоттса заработал 139,2 тыс. рублей в Минске. Фильм получил положительные отзывы от критиков несмотря на тот факт, что лента, по сути, является первым крупным проектом режиссера. На сайте Metacritic картина в настоящее время получила оценку 8,2 из 10 возможных баллов.

Фильм является перезапуском популярной франшизы, а его события разворачиваются вскоре после масштабных разборок супергероев, показанных в блокбастере «Первый мститель: Противостояние».





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На третьем месте в столичном прокате — « Трансформеры: Последний рыцарь », несмотря на слабые сборы в США — 119 миллионов при бюджете в 217 миллионов, сумел неплохо заработать в остальном мире: общая выручка картины сейчас составляет 494,6 миллионов долларов. Результат позволяет продюсерам продолжать франшизу, хотя по сравнению с другими частями «Последний рыцарь» не блещет. Напомним, 10 лет назад первые «Трансформеры» сумели собрать в мировом прокате 710 миллионов долларов.

«Последний рыцарь» Майкла Бэя по итогам минувшей недели собрал 25,2 тыс. рублей в прокате Минска.

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На четвертом месте держится блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы « Пираты Карибского моря ». Самые внушительные сборы в международном прокате фильм продемонстрировал в Китае. За последнюю неделю «пираты» добавили еще 13 тыс. рублей в прокате столицы.





Кстати, Джека Воробья могут убить ради обновления «Пиратов Карибского моря». Утверждается , что такую возможность рассматривают в компании Disney.

Замыкает топ-5 в Минске пиксаровский мультфильм « Тачки 3 », третья часть франшизы о гоночных машинках. Несмотря на существенное падение мультфильм Pixar все еще в топе лучших. Картина, производство которой обошлось студии Pixar в 175 млн долларов, приближается к сборам вторых «Тачек», вышедших в 2011 году.

За последнюю неделю в Минске «Тачки» собрали 10 тыс. рублей.

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