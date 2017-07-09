|
Тоже может пригодиться. Хоккеисты "Юности" занялись боксом
Вице-чемпионы Беларуси хоккеисты минской «Юности» вышли из отпуска и с 5 июля занимаются на сборах в Раубичах. Стандартную работу для этого периода подготовки (ОФП, бег, тренажерный зал, броски) наставники разнообразили боксерской тренировкой, сообщает официальный
По приглашению тренера по физподготовке Дмитрия Ерко занятие с хоккеистами провел Владимир Павловский — кандидат в мастера спорта, входивший в состав национальной сборной Беларуси по тайскому боксу.
После короткой разминки хоккеисты и инструктор надели краги. Владимир, кстати, отметил, что хоккейные перчатки напоминают те, что у бойцов ММА.
Боксировали все: кто-то уже пробовал это раньше и интересуется таким направлением в спорте, кто-то дрался на хоккейной площадке, кто-то попробовал новинку для себя. В любом случае, хорошенько пропотели все — и это видно на фотоснимках.
Может быть, бокс кому-то пригодится, может, нет, но такая тренировка была полезна сама по себе.
— Занятие было направлено на развитие координационных способностей, на скоростно-силовую работу, а также кардиоработу, — подытожил Владимир Павловский.
16 июля на сборе в "Раубичах" запланирован выход на лед, а на 22 июля — возвращение в Минск.
С 26 по 29 июля на площадке «Чижовка-Арены» пройдет международный турнир с участием команд КХЛ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стандартную работу для этого периода подготовки (ОФП, бег, тренажерный зал, броски) наставники разнообразили боксерской тренировкой.
|
Архив (Разное)
Комментарии