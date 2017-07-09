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Тоже может пригодиться. Хоккеисты "Юности" занялись боксом

10.07.2017 13:10 — Разное | Tut.by  
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Вице-чемпионы Беларуси хоккеисты минской «Юности» вышли из отпуска и с 5 июля занимаются на сборах в Раубичах. Стандартную работу для этого периода подготовки (ОФП, бег, тренажерный зал, броски) наставники разнообразили боксерской тренировкой, сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».

По приглашению тренера по физподготовке Дмитрия Ерко занятие с хоккеистами провел Владимир Павловский — кандидат в мастера спорта, входивший в состав национальной сборной Беларуси по тайскому боксу.


Фото: junost.org

После короткой разминки хоккеисты и инструктор надели краги. Владимир, кстати, отметил, что хоккейные перчатки напоминают те, что у бойцов ММА.

Боксировали все: кто-то уже пробовал это раньше и интересуется таким направлением в спорте, кто-то дрался на хоккейной площадке, кто-то попробовал новинку для себя. В любом случае, хорошенько пропотели все — и это видно на фотоснимках.











Может быть, бокс кому-то пригодится, может, нет, но такая тренировка была полезна сама по себе.

— Занятие было направлено на развитие координационных способностей, на скоростно-силовую работу, а также кардиоработу, — подытожил Владимир Павловский.

16 июля на сборе в "Раубичах" запланирован выход на лед, а на 22 июля — возвращение в Минск.

С 26 по 29 июля на площадке «Чижовка-Арены» пройдет международный турнир с участием команд КХЛ «Кубок Минска». На следующий день после окончания соревнований «красно-синие» сыграют товарищеский матч с ярославским «Локомотивом». 8 августа стартует Кубок Руслана Салея. А с 17 по 20 минчане примут участие в международном турнире в Словакии «Кубок Татр».

 
Теги: Минск
 
 
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Стандартную работу для этого периода подготовки (ОФП, бег, тренажерный зал, броски) наставники разнообразили боксерской тренировкой.

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