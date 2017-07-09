В России установили банкомат, который распознает клиентов по лицу и выдает деньги без карты

Российский Сбербанк установил в одном из своих отделений в Москве банкомат, который может распознавать клиентов по лицу и выдавать деньги без банковской карты, сообщает vc.ru.



Фото: www.vedomosti.ru

При первом использовании банкомата клиенту нужно будет создать свой «биометрический шаблон», чтобы в будущем этот и другие банкоматы смогли распазнавать пользователя в лицо. Также в тестовом банкомате есть функция видеосвязи с консультантом, который может помочь с проведением операций. Правда, на момент запуска он доступен только сотрудникам банка.

— Биометрия, видеоконсультирование, NFC — во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра.

— вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.

В новом банкомате используется алгоритм распознавания лиц от Toshiba, который внедрила компания RecFaces. По итогам пилотного проекта, который продлится до конца 2017 года, банк решит, стоит ли развивать технологию и внедрять её в других банкоматах.