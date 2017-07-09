Одна из пострадавших в ДТП в Узденском районе умерла. Авария произошла из-за пьяного водителя

Трагедия произошла поздно ночью 5 июля в Узденском районе: нетрезвый водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в дерево. Две его пассажирки с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Врачи пять дней боролись за жизнь 18 летней девушки, но 8 июля она умерла в больнице, сообщила представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: СК по Минской области

В ходе проверки выяснилось, что водитель находился за рулем в нетрезвом виде — у него зафиксировано 1,71 промилле алкоголя. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса задержан 25-летний житель Узденского района.

Предварительно установлено, что накануне произошедшего подозреваемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Когда находившиеся в этой компании девушки собрались уезжать домой, фигурант со своими товарищами предложил их подвезти. Ночью молодой человек взял по месту жительства автомобиль, и впятером поехали в соседнюю деревню. Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по ул. Центральной в деревне Заболотье с превышением скоростного режима, на закруглении дороги водитель не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.

Находившиеся на заднем сидении автомобиля девушки, 1996 и 1999 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Младшая из них была доставлена в реанимационное отделении больницы, где спустя несколько дней скончалась.

Учитывая тяжесть совершенного преступного деяния, в отношении молодого человека санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия.