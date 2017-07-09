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Польский тренер 11 июля приедет подписывать контракт с брестским "Динамо"
Польский тренер Мацей Бартошек 11 июля приедет в Беларусь, чтобы подписать контракт с местным клубом, написал у себя в твиттере журналист портала weszlo.com Кшиштоф Становски.
Накануне польский портал
В минувшем сезоне Бартошек руководил кельцкой «Короной», с которой занял 5-е место в польской экстраклясе. Футболисты лиги признали специалиста лучшим тренером сезона, однако, новые хозяева «Короны» решили не продлевать с ним контракт.
Владимир Журавель возглавил брестское «Динамо» перед нынешним сезоном и завоевал с командой Кубок Беларуси. Однако в чемпионате страны дела у брестчан не ладятся — по итогам первой половины турнира амбициозный клуб располагается лишь на 10-й строке среди 16 команд высшей лиги.
Между тем уже на днях брестскому «Динамо» предстоит старт во 2-м раунде квалификации Лиги Европы, где его соперником станет австрийский «Альтах». 13 июля динамовцы сыграют в гостях, а 20 июля проведут в Бресте ответный поединок.
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Польский тренер Мацей Бартошек 11 июля приедет в Беларусь, чтобы подписать контракт с местным клубом.
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