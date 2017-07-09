Участки для строительства домов можно купить по интернету: 8 наделов продадут в августе

Земельные участки под строительство жилья в Минском районе обычно покупают на аукционах, которые проводит Минский областной центр инвестиций и приватизации. Покупатели вносят задаток, приходят на аукцион зачастую семьями, и там уже «в живую» соревнуются в платежеспособности, поднимая таблички. Но скоро купить землю можно будет, не выходя из дома: впервые на продажу выставлены земельные участки на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» (ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»).





На первых торгах представлено 8 участков. Шесть из них продается в частную собственность, в отношении двух продается право их аренды.

Как объяснили в «БУТБ-Имущество», не граждане РБ не имеют право приобретать в частную собственность землю, зато могут купить право аренды. В данном случае — аренды на 99 лет. Оба «арендных» надела находятся в будущей новой части деревни Михановичи. Начальная цена права аренды — 3,6 тысячи рублей за 11 соток и 3,9 тысячи — за 12,6 соток.

В частную собственность граждане Беларуси рядом (в той же новой части Миханович) могут приобрести три участка. Начальные цены двух маленьких, по 9 соток, наделов — 5,58 тысячи рублей, третий участок — 15 соток, «стартует» с 8,97 рублей.

Еще по участку выставлено в деревнях Котяги (почти 15 соток, начальная цена 19,8 тысячи рублей), Гребенка (9,8 сотки, 3,45 тысячи рублей), Березина (15 соток, начальная цена 12,95 тысячи рублей).

На всех участках есть возможность подключения к сетям электроснабжения и инженерным коммуникациям.

По условиям электронных торгов победитель обязан в течение двух месяцев со дня принятия решения о предоставлении ему земельного участка подать документы на его государственную регистрацию, а затем в течение года приступить к занятию участка.

Для участия в торгах, как и при «живом» аукционе, необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости лота. Задаток, в случае проигрыша, полностью возвращают. Так же как и при стандартном аукционе, если желающий приобрести участок будет только один, ему надел достанется по начальной цене, увеличенной на 5%". Торги состоятся 4 августа.