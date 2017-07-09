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Здание фирмы, которая придумала "Титаник", переделают под отель с 84 номерами

10.07.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
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Здание в британском городе Белфаст, где компания Harland & Wolff разрабатывала проект знаменитого «Титаника», превратится в отель с 84 номерами.


Вид офиса Harland & Wolff снаружи. Фото: EPA

Британская Лотерея национального наследия (National Heritage Lottery) выделила грант в размере более чем 4,9 миллионов фунтов (около 6,3 миллиона долларов) на реконструкцию здания с условием максимального сохранения исторических деталей. Залы, где создавались чертежи, останутся в общественном пользовании.


Презентационный офис Harland & Wolff. Фото: EPA

В 80-е здание использовалось для коммерческих нужд, но ему намереваются вернуть «прежнюю славу».

Отелем будет управлять та же компания, которая занимается развитием успешного отеля «Титаник» в Ливерпуле, получившего множество наград с момента своего открытия в 2014 году.

В офисах и на верфях Harland & Wolff, помимо «Титаника», создавались такие знаменитые лайнеры, как «Олимпик» и «Британник».


В здании проводят реставрационные работы

При этом из трех лайнеров-близнецов много лет проработал и был списан из-за устаревания только «Олимпик». «Британник» подорвался на мине во время Первой мировой войны, а «Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в первом же плавании, унеся жизни 1496 человек.

 
 
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Предполагается, что здание станет "самым аутентичным в мире отелем на тему "Титаника".

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