Здание в британском городе Белфаст, где компания Harland & Wolff разрабатывала проект знаменитого «Титаника», превратится в отель с 84 номерами.



Вид офиса Harland & Wolff снаружи. Фото: EPA

Британская Лотерея национального наследия (National Heritage Lottery) выделила грант в размере более чем 4,9 миллионов фунтов (около 6,3 миллиона долларов) на реконструкцию здания с условием максимального сохранения исторических деталей. Залы, где создавались чертежи, останутся в общественном пользовании.



Презентационный офис Harland & Wolff. Фото: EPA

В 80-е здание использовалось для коммерческих нужд, но ему намереваются вернуть «прежнюю славу».

Отелем будет управлять та же компания, которая занимается развитием успешного отеля «Титаник» в Ливерпуле, получившего множество наград с момента своего открытия в 2014 году.

В офисах и на верфях Harland & Wolff, помимо «Титаника», создавались такие знаменитые лайнеры, как «Олимпик» и «Британник».



В здании проводят реставрационные работы

При этом из трех лайнеров-близнецов много лет проработал и был списан из-за устаревания только «Олимпик». «Британник» подорвался на мине во время Первой мировой войны, а «Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в первом же плавании, унеся жизни 1496 человек.