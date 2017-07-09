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Короткометражные анимационные фильмы 18+ из Лондона покажут в Минске

10.07.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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Премьера программы «Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF» состоится 20 июля в кинотеатрах Минска. Для белорусских показов выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов.


В этом году фестиваль проходил в Лондоне уже в тринадцатый раз. Оргкомитет получил более двух тысяч заявок, а в финальный список попало 128 фильмов из 33 стран. Традиционно для LIAF в конкурсных программах на равных правах сражаются за победу титулованные мультипликаторы и вчерашние талантливые студенты. Благодаря такому демократичному подходу LIAF удается представлять экспериментальные работы.

Итак, британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов — «Космос Алана», «Путь без начала и конца» и «Слегка серый». Эти работы принадлежат к нарративной анимации, создают живые образы, задают важные вопросы и экспериментируют с техникой.

Международный конкурс представлен работами из Венгрии, США, Германии, Бельгии. Один из самых ярких фильмов — «Жил-был» Алисии Ясиной — история любви, «рассказанная» непрерывными линиями, с романтичным началом и драматичным концом — уже в шорт-листе премии «Оскар».

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«Ошибка восприятия» Терри Мэттьюса — пожалуй, самый противоречивый фильм фестиваля. Режиссер сочетает реальный мир с рисованным, фильм балансирует на грани трагикомедии и фарса и заканчивается настоящим перерождением главного героя.

И главное событие показа — фильм-победитель фестиваля — «До любви» Игоря Ковалева. История о поиске настоящей любви и одиночестве в большом городе.


— Фильмы, представленные на фестивале, спорят с мнением о том, что анимация жива только в форме «блокбастерной» 3D и компьютерной графики. Независимая анимация — это форма искусства, которая процветает и развивается, расширяя стилистический спектр, техники, — фиксирует рост аудитории и уровня конкурсных работ директор фестиваля LIAF Нэг Владермерски. —  Вы увидите работы, основанные на рукотворных рисунках на бумаге, на стекле, коллажные и скульптурные, кукольные и абстрактные истории. Фильмы, отобранные для показа в Беларуси доказывают, что анимация — самая развлекательная, умная и провокационная форма искусства.

График показов в кинотеатрах:

— Falcon Club Бутик — с 20 июля по 02 августа — 10−16 руб;
— ArenaCity Silver Screen — с 20 июля по 02 августа — 8 -11 руб;
— Galileo Silver Screen — с 20 июля по 02 августа — 8 -11 руб;
— Кинотеатр Дворца Республики — с 27 июля по 02 августа — 6,5 руб.

***

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Теги: Минск
 
 
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Премьера программы "Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF" состоится 20 июля в кинотеатрах Минска.

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