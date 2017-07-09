Во время своего акустического концерта на хуторе Шабли в Воложинском районе 8 июля, лидер группы Brutto Сергей Михалок со сцены произнес пламенную речь в адрес критиков его прочтения стихов Максима Богдановича в рекламном ролике Национальной авиакомпании Belavia. В частности, филиппики Михалка предназначались блогеру и гражданскому активисту Антону Мотолько, который якобы раскритиковал и ролик, и роль лидера Brutto в нем.

Анна Бонд о высказываниях Михалка: иногда корона начинает жать /

Позднее выяснилось, что Мотолько никак не высказывался на тему ролика, поскольку попросту его не видел . Директор Brutto Антон Азизбекян в социальных сетях сообщил со слов Михалка, что тот просто перепутал Мотолько с Анной Бонд. Телеведущая призналась, что была немало удивлена, когда прочла "извинения" артиста в свой адрес, с обещанием никогда не упоминать ее имя ни в жизни, ни в творчестве.

"Дело в том, что я вообще не критиковала. Да, я видела ролик, да он мне не понравился. Но я учусь в Академии искусств, где нас учат тому, что художник всегда прав. Это было видение режиссера, такое прочтение: Михалок в кадре и васильки. Я публично нигде не высказывалась и не критиковала. Я просто написала на сайте компании, что это бред компании. Каким образом далее я влезла в эту ситуацию на следующие сутки, я плохо понимаю", — сказала Бонд.

Журналистка не скрывает своего удивления поведением артиста, на песнях которого она росла. По ее мнению, все это похоже на то, что мальчики в песочнице не поделили совочки и формочки. Также она заметила, что Антон Мотолько, несмотря на свою скандальную репутацию в социальных сетях, сделал как минимум для города Минска очень много, и продолжает делать. Бонд также поражена была реакцией собравшихся зрителей на речь Михалка.

"Где-то парень борщанул, но это бывает. Иногда корона начинает жать, я так предполагаю. Где-то передавило что-то. Все-таки мужчина должен себя вести достойно, и нести ответственность за свои слова. Лучше бы Михалок спел песню, в этом было бы больше толку. Я не понимаю, как певец, хороший артист может уделять столько времени на своем концерте — а там речь на минут шесть — блогеру. Ну, простите, если он не может сейчас пиариться на других темах, это не значит, что надо бросить камень в блогеров. Ну и, знаете, когда мужик начинает путать женщину с мужиком, тут уже надо подумать", — сказала Бонд.

Извинения Сергея Михалка в адрес Антона Мотолько и Анны Бонд были опубликованы 9 июля на страничке социальной сети директора группы Brutto Антона Азизбекяна. Характер этого сообщения вызвал очередную волну комментариев, шуток и серьезных высказываний в адрес Михалка и самой ситуации. Через некоторое время сообщения были удалены. Подобное происходит не в первый раз, с момента распада группы "Ляпис Трубецкой" в 2014 году.

Редакция Sputnik Беларусь считает необходимым предоставить возможность высказаться всем сторонам конфликта. В ближайшее время надеемся получить мнение Сергея Михалка и его группы.

Комментарий Анны Бонд слушайте на радио Sputnik Беларусь.