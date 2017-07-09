Беларусь – Молдова: прогнозы развития двустороннего сотрудничества

12 июля 2017 года начинается официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. Перед визитом Игорь Додон заявил, что он видит путь развития Молдовы как в политическом, так и в экономическом плане по белорусскому сценарию: сильный лидер, жесткая вертикаль власти, порядок в экономике, вернуть все хорошее, что было в СССР. О том, как развиваются политические и экономические отношения между нашими странами, о поддержке друг друга на мировых площадках, о возможностях продвижения продукции производителей Беларуси и Молдовы на рынках ЕС и ЕАЭС поговорят участники видеомоста:

в Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;

заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

в Кишиневе:

депутат парламента РМ Владимир ГОЛОВАТЮК;

депутат парламента РМ Богдан ЦЫРДЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 11 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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