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Беларусь – Молдова: прогнозы развития двустороннего сотрудничества

10.07.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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12 июля 2017 года начинается официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. Перед визитом Игорь Додон заявил, что он видит путь развития Молдовы как в политическом, так и в экономическом плане по белорусскому сценарию: сильный лидер, жесткая вертикаль власти, порядок в экономике, вернуть все хорошее, что было в СССР. О том, как развиваются политические и экономические отношения между нашими странами, о поддержке друг друга на мировых площадках, о возможностях продвижения продукции производителей Беларуси и Молдовы на рынках ЕС и ЕАЭС поговорят участники видеомоста:

в Минске:

  • политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;
  • заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

в Кишиневе:

  • депутат парламента РМ Владимир ГОЛОВАТЮК;
  • депутат парламента РМ Богдан ЦЫРДЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 11 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 11 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Кишинев на тему: "Беларусь – Молдова: прогнозы развития двустороннего...

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