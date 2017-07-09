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МАРТ поддержал повышение лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц
Министерство антимонопольного регулирования и торговли поддерживает повышение лимитов на посылки из-за границы до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская.
— Cейчас государственные органы во главе с Таможенным комитетом обсуждают возможность внесения изменений в
Начальник управления отметила, что МАРТ не возражает против повышения лимитов на посылки из-за границы, однако окончательное решение будет принято только после обсуждения нововведения с представителями бизнеса:
— Согласно регламенту, все проект, которые рассматривает МАРТ, должны обсуждаться с бизнес-сообществом. И, если большинство согласится с данной нормой, МАРТ ее одобрит.
Точные сроки внесения изменений в указ пока не известны — данный проект находится на стадии согласования.
Напомним, что страны ЕАЭС обсуждают унификацию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может оставить и нынешний лимит.
— Есть подписанные документы в рамках ЕврАзЭС. Согласно им, страны будут двигаться к унификации норм. Согласована норма в 200 евро, но каждая страна может регулировать ее на национальном уровне, —
Согласно подписанным документам, срок для поэтапного сближения лимитов — 3 года.
Ранее FINANCE.TUT.BY
Напомним, лимиты на посылки из-за рубежа и
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Изменения предусматривают повышение совокупной стоимости посылок до 200 евро и 31 килограммов в месяц, однако стоимость одной посылки останется на прежнем уровне - 22...
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