Законопроект об отмене роуминга между Беларусью и РФ внесен в Думу

С 1 января 2018 года может быть отменен роуминг для мобильной связи между Россией и Беларусью, проект закона об этом внесен в Государственную Думу РФ в понедельник.

Изменения в закон «О связи», предполагающие отмену национального роуминга, были инициированы депутатами ЛДПР. Отмечается, что законопроект включает предоставление услуг по передаче данных, доступа к сети интернет и роуминга для абонентов на территории СГ.

В пояснительной записке авторов законопроекта говорится, что Беларусь и Россия являются партнерами в экономике, политике и социальной сфере. Их связывает более тесная последовательная экономическая интеграция, чем между какими-либо другими участниками СГ.

Поэтому, – констатируется в документе, – необходимо усилить интеграцию путем расширения работы во многих направлениях, в том числе, в доступности мобильной связи.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между странами.