ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Законопроект об отмене роуминга между Беларусью и РФ внесен в Думу

10.07.2017 13:57 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С 1 января 2018 года может быть отменен роуминг для мобильной связи между Россией и Беларусью, проект закона об этом внесен в Государственную Думу РФ в понедельник.

Изменения в закон «О связи», предполагающие отмену национального роуминга, были инициированы депутатами ЛДПР. Отмечается, что законопроект включает предоставление услуг по передаче данных, доступа к сети интернет и роуминга для абонентов на территории СГ.

В пояснительной записке авторов законопроекта говорится, что Беларусь и Россия являются партнерами в экономике, политике и социальной сфере. Их связывает более тесная последовательная экономическая интеграция, чем между какими-либо другими участниками СГ.

Поэтому, – констатируется в документе, – необходимо усилить интеграцию путем расширения работы во многих направлениях, в том числе, в доступности мобильной связи.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между странами.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2018 года может быть отменен роуминг для мобильной связи между Россией и Беларусью, проект закона об этом внесен в Государственную Думу РФ в понедельник.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Бонд о высказываниях Михалка: иногда корона начинает жать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика