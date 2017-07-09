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Instagram: в России на фестивале "Нашествие" эвакуировали восемь тысяч увязших в грязи авто
Сотрудники МЧС при помощи техники повышенной проходимости помогли эвакуировать свыше 8 тысяч автомобилей посетителей рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области,
Из-за сильных дождей парковку для гостей фестиваля и подъездные пути к ней размыло, автомобили не могли выбраться самостоятельно.
На сайте МЧС сообщается, что в эвакуации автомобилей зрителей «Нашествия» было задействовано 50 единиц техники повышенной проходимости, в том числе снегоболотоход «Бобр».
Всего, по данным РИА "Новости", на стоянках фестиваля было более 16 тысяч автомобилей. Мероприятие посетили в общей сложности около 200 тысяч человек.
«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей под открытым небом. Фестиваль проводится с 1999 года, с 2008 года — в Тверской области.
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Сотрудники МЧС при помощи техники повышенной проходимости помогли эвакуировать свыше 8 тысяч автомобилей посетителей рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской...
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