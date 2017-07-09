Сотрудники МЧС при помощи техники повышенной проходимости помогли эвакуировать свыше 8 тысяч автомобилей посетителей рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области, пишет Meduza.

Публикация от Ilya Kazakov (@findir) Июл 8 2017 в 3:45 PDT

Из-за сильных дождей парковку для гостей фестиваля и подъездные пути к ней размыло, автомобили не могли выбраться самостоятельно.

Публикация от Dasha Prokosheva (@dprokosheva) Июл 9 2017 в 7:38 PDT

Публикация от Лена Ионова (@ionova_e_a) Июл 8 2017 в 5:54 PDT

На сайте МЧС сообщается, что в эвакуации автомобилей зрителей «Нашествия» было задействовано 50 единиц техники повышенной проходимости, в том числе снегоболотоход «Бобр».

Публикация от zvd_ (@zvd_) Июл 8 2017 в 11:25 PDT

Всего, по данным РИА "Новости", на стоянках фестиваля было более 16 тысяч автомобилей. Мероприятие посетили в общей сложности около 200 тысяч человек.

«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей под открытым небом. Фестиваль проводится с 1999 года, с 2008 года — в Тверской области.