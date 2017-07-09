ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболист "Манчестер Юнайтед" столкнул журналистку в бассейн после интервью

10.07.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN после того, как она взяла интервью у его одноклубника Ромелу Лукаку. Видео появилось в Twitter-аккаунте портала.

После завершения разговора футболисты и репортер сыграли в «камень-ножницы-бумага». Девушка уступила, и Погба столкнул ее в воду.

8 июля стало известно, что Лукаку был арестован за слишком шумную вечеринку, которую он устроил в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Игрок перешел в МЮ из «Эвертона».

24-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. Английский клуб приобрел хавбека у туринского «Ювентуса», совершив самый дорогой трансфер в истории футбола. МЮ заплатил за игрока 105,2 миллиона евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN после того, как она взяла интервью у его одноклубника Ромелу Лукаку....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Законопроект об отмене роуминга между Беларусью и РФ внесен в Думу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика