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Российский суперкомплекс ПВО С-500 "Прометей" готов к поставкам в войска

10.07.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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«Известия» сообщают, что российская армия уже в 2019 году получит новейшие зенитные системы С-500 «Прометей». Об этом рассказал генеральный директор по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Минобороны России

С-500 «Прометей» обладает уникальными характеристиками: он может перехватывать баллистические ракеты средней дальности, а также межконтинентальные баллистические ракеты на среднем и завершающем участках траектории.

Комплекс также может уничтожать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие воздушные цели, двигающиеся со скоростью более 5 чисел Маха, а также космические аппараты.

Радар с активной фазированной антенной решеткой, работающий в Х-диапазоне, которым оснащается «Прометей», способен обнаруживать цели, построенные с применением технологии стелс. Максимальная дальность обнаружения целей — 850 км, поражения — 600 км.

Генерал-майор Андрей Чебурин, командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, отметил, что С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую создают в России.

Читайте также: В России до конца года испытают зенитный комплекс C-500, способный сбивать цели в космосе

 
 
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С-500 также может уничтожать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие воздушные цели, двигающиеся со скоростью более 5 чисел Маха.

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