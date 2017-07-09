Оранжевый уровень опасности объявлен на 11 июня из-за ливней и гроз

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 11 июля из-за сильных ливней и гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в течение ближайших суток в республике будет жарко: на юге страны днем температура воздуха поднимется выше отметки +30°С.

"Во вторник 11 июля ночью по юго-западной половине Беларуси, а утром и днем – на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен предпоследний уровень опасности – оранжевый уровень опасности.