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Оранжевый уровень опасности объявлен на 11 июня из-за ливней и гроз

10.07.2017 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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 МИНСК, 10 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 11 июля из-за сильных ливней и гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Оранжевый уровень опасности объявлен на 11 июня из-за ливней и гроз
© Pixabay
Гидромет: во вторник 11 июля температура поднимется до +34°С

По информации синоптиков, в течение ближайших суток в республике будет жарко: на юге страны днем температура воздуха поднимется выше отметки +30°С.

"Во вторник 11 июля ночью по юго-западной половине Беларуси, а утром и днем – на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен предпоследний уровень опасности – оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром и днем – на большей части территории республики ожидаются грозы, которые могут сопровождаться градом.

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