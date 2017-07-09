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В Кобринском районе Opel попал под КАМАЗ
8 июля в деревне Быстрица произошло лобовое столкновение КАМАЗа и легковушки, сообщает ГАИ региона.
22-летний житель Кобрина на Opel Astra ехал по улице Пушкина в направлении трассы Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. Напротив дома № 39 легковушка врезалась в выехавший на полосу встречного движения КАМАЗ, которым управлял 53-летний водитель.
В результате ДТП, пассажир Opel, 19-летняя девушка, получила травмы. Медики увезли пострадавшую в больницу.
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В результате ДТП, пассажир Opel, 19-летняя девушка, получила травмы. Медики увезли пострадавшую в больницу.
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