ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера

10.07.2017 15:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым.


Фото: АБФФ

Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо», вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы».

Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство "Беларуськалия" приняло решение отправить в отставку тренерский штаб "Шахтера" во главе с Олегом Кубаревым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе Opel попал под КАМАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика