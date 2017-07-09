Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера

Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым.



Фото: АБФФ

Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо», вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы».

Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси .