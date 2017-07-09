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Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера
Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым.
Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо»,
Однако «горняки» после первого круга
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Руководство "Беларуськалия" приняло решение отправить в отставку тренерский штаб "Шахтера" во главе с Олегом Кубаревым.
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