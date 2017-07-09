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Россиянин пытался провезти через границу видеокарты на 16 тысяч евро
Россиянин попытался провезти через белорусскую границу видеокарты на 16 тыс. евро под видом товаров личного пользования. Об этом БЕЛТА
Таможенники выявили факт перемещения под видом товара для личного пользования коммерческой партии гаджетов. В пункте пропуска «Берестовица» гражданин России выбрал для прохождения таможенного контроля зеленый коридор. «Тем самым он подтвердил отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию.
Однако при осмотре автомобиля в сопровождаемом багаже мужчины обнаружено 42 видеокарты в комплекте с установочными дисками общей оценочной стоимостью более 16 тысяч евро.
Учитывая характер и стоимость перемещаемого товара, гаджеты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и подлежат обязательному письменному декларированию с уплатой таможенных платежей", — отметили в Гродненской региональной таможне. По факту недекларирования товара начат административный процесс. 39 видеокарт изъяты до решения суда.
Напомним, в последнее время в мире началась настоящая «майнинг-лихорадка», когда люди скупают мощные видеокарты для майнинга (добычи) криптовалюты. О том, как это происходит в Беларуси,
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Майнинг-лихорадка продолжается.
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