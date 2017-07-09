Россиянин пытался провезти через границу видеокарты на 16 тысяч евро

Россиянин попытался провезти через белорусскую границу видеокарты на 16 тыс. евро под видом товаров личного пользования. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Таможенники выявили факт перемещения под видом товара для личного пользования коммерческой партии гаджетов. В пункте пропуска «Берестовица» гражданин России выбрал для прохождения таможенного контроля зеленый коридор. «Тем самым он подтвердил отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию.





Однако при осмотре автомобиля в сопровождаемом багаже мужчины обнаружено 42 видеокарты в комплекте с установочными дисками общей оценочной стоимостью более 16 тысяч евро.

Учитывая характер и стоимость перемещаемого товара, гаджеты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и подлежат обязательному письменному декларированию с уплатой таможенных платежей", — отметили в Гродненской региональной таможне. По факту недекларирования товара начат административный процесс. 39 видеокарт изъяты до решения суда.

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