ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин пытался провезти через границу видеокарты на 16 тысяч евро

10.07.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россиянин попытался провезти через белорусскую границу видеокарты на 16 тыс. евро под видом товаров личного пользования. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Таможенники выявили факт перемещения под видом товара для личного пользования коммерческой партии гаджетов. В пункте пропуска «Берестовица» гражданин России выбрал для прохождения таможенного контроля зеленый коридор. «Тем самым он подтвердил отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию.


Однако при осмотре автомобиля в сопровождаемом багаже мужчины обнаружено 42 видеокарты в комплекте с установочными дисками общей оценочной стоимостью более 16 тысяч евро.

Учитывая характер и стоимость перемещаемого товара, гаджеты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и подлежат обязательному письменному декларированию с уплатой таможенных платежей", — отметили в Гродненской региональной таможне. По факту недекларирования товара начат административный процесс. 39 видеокарт изъяты до решения суда.

Напомним, в последнее время в мире началась настоящая «майнинг-лихорадка», когда люди скупают мощные видеокарты для майнинга (добычи) криптовалюты. О том, как это происходит в Беларуси, читайте в нашем репортаже. А ниже — предложения белорусских продавцов на популярные для майнинга модели карт.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Черный список" интернет-магазинов появится в Беларуси. Как он будет работать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика