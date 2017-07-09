Как открывали отделение посольства Нидерландов в Минске

Отделение посольства Нидерландов было открыто в Минске в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Нидерландами. Сейчас отделение расположилось в одном из бизнес-центров на улице Мясникова.

Присутствовали на торжественной церемонии генеральный секретарь МИД Нидерландов Йока Брандт и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей. Пришли на церемонию и многие дипломаты.

И белорусский, и нидерландский МИД уверены: открытие представительства посольства — один из важных шагов выстраивания плодотворных отношений между странами.

Когда в Беларуси появится посол Нидерландов — пока не известно. Сегодня эту функцию исполняет глава диппредставительства королевства в Польше.