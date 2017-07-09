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Как открывали отделение посольства Нидерландов в Минске

10.07.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Отделение посольства Нидерландов было открыто в Минске в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Нидерландами. Сейчас отделение расположилось в одном из бизнес-центров на улице Мясникова.

Присутствовали на торжественной церемонии генеральный секретарь МИД Нидерландов Йока Брандт и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей. Пришли на церемонию и многие дипломаты.

И белорусский, и нидерландский МИД уверены: открытие представительства посольства — один из важных шагов выстраивания плодотворных отношений между странами.

Когда в Беларуси появится посол Нидерландов — пока не известно. Сегодня эту функцию исполняет глава диппредставительства королевства в Польше.

 
Теги: Минск
 
 
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Отделение диппредставительства королевства Нидерланды торжественно открыли в Минске в понедельник - смотрите видеорепортаж на Sputnik.

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