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Как открывали отделение посольства Нидерландов в Минске
10.07.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Отделение посольства Нидерландов было открыто в Минске в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Нидерландами. Сейчас отделение расположилось в одном из бизнес-центров на улице Мясникова.
Присутствовали на торжественной церемонии генеральный секретарь МИД Нидерландов Йока Брандт и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей. Пришли на церемонию и многие дипломаты.
И белорусский, и нидерландский МИД уверены: открытие представительства посольства — один из важных шагов выстраивания плодотворных отношений между странами.
Когда в Беларуси появится посол Нидерландов — пока не известно. Сегодня эту функцию исполняет глава диппредставительства королевства в Польше.
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Отделение диппредставительства королевства Нидерланды торжественно открыли в Минске в понедельник - смотрите видеорепортаж на Sputnik.
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