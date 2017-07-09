«Батюшка со свастикой» будет отбывать тюремный срок

В Минске оглашен приговор по резонансному делу священника БПЦ, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

10 июля в суде Заводского района белорусской столицы был оглашен приговор по делу священника белорусской православной церкви Константина Бурыкина. «Батюшка со свастикой» обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия и патронов.

По решению суда священник, имевший связи с экстремистами (РНЕ), приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима (именно на таком наказании и настаивал государственный обвинитель). Обвиняемый сообщил, что еще не решил, будет ли оспаривать вынесенный ему приговор.

Бурыкин до сих пор не был лишен сана - в БПЦ ожидали оглашения приговора, чтобы принять решение по данному вопросу.