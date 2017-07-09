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«Батюшка со свастикой» будет отбывать тюремный срок
В Минске оглашен приговор по резонансному делу священника БПЦ, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
10 июля в суде Заводского района белорусской столицы был оглашен приговор по делу священника белорусской православной церкви Константина Бурыкина. «Батюшка со свастикой» обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия и патронов.
По решению суда священник, имевший связи с экстремистами (РНЕ), приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима (именно на таком наказании и настаивал государственный обвинитель). Обвиняемый сообщил, что еще не решил, будет ли оспаривать вынесенный ему приговор.
Бурыкин до сих пор не был лишен сана - в БПЦ ожидали оглашения приговора, чтобы принять решение по данному вопросу.
Напмоним, что ранее бывший настоятель православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константин Бурыкин
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В Минске оглашен приговор по резонансному делу священника БПЦ, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
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