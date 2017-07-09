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«Батюшка со свастикой» будет отбывать тюремный срок

10.07.2017 15:34 — Разное | БДГ  
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В Минске оглашен приговор по резонансному делу священника БПЦ, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

10 июля в суде Заводского района белорусской столицы был оглашен приговор по делу священника белорусской православной церкви Константина Бурыкина. «Батюшка со свастикой» обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия и патронов.

По решению суда священник, имевший связи с экстремистами (РНЕ), приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима (именно на таком наказании и настаивал государственный обвинитель). Обвиняемый сообщил, что еще не решил, будет ли оспаривать вынесенный ему приговор.

Бурыкин до сих пор не был лишен сана - в БПЦ ожидали оглашения приговора, чтобы принять решение по данному вопросу.

Напмоним, что ранее бывший настоятель православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константин Бурыкин признал свою вину в хранении оружия.  Бурыкин находится под стражей с ноября 2016 года. Помимо религиозной деятельности, Константин Бурыкин активно пропагандировал здоровый образ жизни: открыл при храме духовно-спортивный клуб «Белая Русь», где тренировал детей, а также был первым зампредом Белорусской ассоциации пауэрлифтинга. По словам спортсменов, Бурыкин, уже будучи в сане, принимал участие в мероприятиях фашистского толка, а тело иерея покрывают татуировки с нацистской символикой в виде огромного фашистского креста на груди, немецкой свастики на плече. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске оглашен приговор по резонансному делу священника БПЦ, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

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