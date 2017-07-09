Азаренко играет на Уимблдоне со второй ракеткой мира. Мультимедийный онлайн TUT!

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет сегодня матч четвертого круга Уимблдона.



Reuters

Соперница белоруски — румынка Симона Халеп. Сейчас она занимает второе место в мировом рейтинге. В стартовых раундах Халеп обыграла новозеландку Марину Эракович, бразильянку Беатрис Аддад Майю и китаянку Шуай Пенг. При этом румынка не проиграла ни одного сета.

Виктория Азаренко начала турнир с победы над Кэтрин Беллис, а затем обыграла россиянку Елену Веснину и британку Хезер Уотсон.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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