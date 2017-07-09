ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко играет на Уимблдоне со второй ракеткой мира. Мультимедийный онлайн TUT!

10.07.2017 15:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет сегодня матч четвертого круга Уимблдона.


Reuters

Соперница белоруски — румынка Симона Халеп. Сейчас она занимает второе место в мировом рейтинге. В стартовых раундах Халеп обыграла новозеландку Марину Эракович, бразильянку Беатрис Аддад Майю и китаянку Шуай Пенг. При этом румынка не проиграла ни одного сета.

Виктория Азаренко начала турнир с победы над Кэтрин Беллис, а затем обыграла россиянку Елену Веснину и британку Хезер Уотсон.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 

 

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет сегодня матч четвертого круга Уимблодона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Amazon создала бот для чехлов смартфонов, но он обезумел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика