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Amazon создала бот для чехлов смартфонов, но он обезумел
Онлайн-площадка Amazon предлагает тысячи уникальных изображений для чехлов смартфонов. И почти все они — шедевры, ведь создает их робот. Об этом рассказывает издание
Боты в Amazon работают, чтобы предложить пользователям «уникальный дизайн» дешевых товаров. Бот под названием «my-handy-design» (мой удобный дизайн) использует картинки фотостока, и «накладывает» их на чехол для смартфона.
Бот уже сгенерировал около 32 тысяч вариантов дизайна для чехлов, которые можно купить по цене от 18 до 25 долларов. И если пейзажи на гаджетах смотрятся неплохо, то памперсы для взрослых и бритье подмышек — это явно не то, чем хочется украсить смартфон.
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Памперсы для взрослых и бритье подмышек - это явно не то, чем хочется украсить смартфон.
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