Amazon создала бот для чехлов смартфонов, но он обезумел

Онлайн-площадка Amazon предлагает тысячи уникальных изображений для чехлов смартфонов. И почти все они — шедевры, ведь создает их робот. Об этом рассказывает издание Gizmodo .



Изображение: amazon.com / gizmodo.com

Боты в Amazon работают, чтобы предложить пользователям «уникальный дизайн» дешевых товаров. Бот под названием «my-handy-design» (мой удобный дизайн) использует картинки фотостока, и «накладывает» их на чехол для смартфона.

Бот уже сгенерировал около 32 тысяч вариантов дизайна для чехлов, которые можно купить по цене от 18 до 25 долларов. И если пейзажи на гаджетах смотрятся неплохо, то памперсы для взрослых и бритье подмышек — это явно не то, чем хочется украсить смартфон.



«Задумчивый старик с рукой жены на плече». Чехол для Samsung S5.



«Пожилой человек с подгузнике для взрослых». Чехол для iPhone6



«Руки косметолога, делающего депиляцию женской подмышки». Чехол для iPhone6



«Международный сертификат вакцинации». Чехол для Samsung S5



"Сырное колечко на теле вместо стола". Чехол для iPhone6



«Лечение варикозного расширения вен». Чехол для Samsung S5



"Новый белый водосток на фоне синего неба". Чехол для Samsung S5



«Пейджер в руке». Чехол для Samsung S5



«Больной старик, страдающий диареей, расстройством пищеварения». Чехол для Samsung S5