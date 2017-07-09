Коллеги и друзья вспоминают о Сергее Прохорове

Умер один из знаковых голосов минского и белорусского FM-радио Сергей Прохоров. Ему было 53 года. Сердце его остановилось поздно вечером 8 июля. Печальный повод собрал снова вместе в одной студии минских FM-ди-джеев Андрея Холодинского и Александра Кривошеева. В студии радио Sputnik Беларусь коллеги вспоминают товарища и друга.

Коллеги и друзья о Сергее Прохорове /

"Серега пришел на радио Би-Эй месяца через три, после того, как мы открылись, летом 1993 года. По сути, мы вместе все и начинали. Он был большим меломаном, у него была большая коллекция музыки. Собственно говоря, именно на этом мы с ним и сошлись, когда познакомились. Для меня было большой неожиданностью и открытием, что, оказывается, я не один такой в этом городе", — рассказывает Холодинский.

Сергей Прохоров родился в Минске 20 июня 1964 года. Учился в Минском институте культуры, параллельно подрабатывал звукорежиссером студенческих любительских, а иногда и в профессиональных филармонических коллективах. В 1988 году, после окончания учебы остался в институте в качестве преподавателя и технического сотрудника.

"Я познакомился с Сергеем в 1988 году, когда поступил в институт культуры. Он заведовал кафедрой технических средств обучения. Это была каморка такая, набитая под завязку всевозможными магнитофонами, микрофонами, проигрывателями, пультами микшерскими, приемниками. И он там царствовал. Было очень приятно, во-первых быть допущенным в эту святая святых. Ну и понравиться, "показаться" такому человеку, как Сергей Прохоров, не просто проводить время, а и чему-то учиться", — рассказал Кривошеев.

В 1993 году Прохоров пришел на только что открывшееся первую белорусскую FM-радиостанцию "Радио Би-Эй". И оставался там одним из знаковых и популярных ди-джеев, проводя утренние эфиры, ведя тематические программы. Благодаря Сергею Прохорову не только существенно обогащался эфирный репертуар. Прохоров в буквальном смысле воспитал несколько поколений молодых радио-ведущих. В 1997 году Сергей ушел работать на минское радио "Рокс", где и трудился до последнего дня. Параллельно он был ведущим телепрограммы "Белорусское времечко". Увлекался ездой на велосипеде, сплавлялся на байдарках.

Прощание с Сергеем Прохоровым состоится во вторник 11 июля с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу: Новинки, Долгиновский тракт, 160а. Редакция Sputnik Беларусь выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким Сергея Прохорова.