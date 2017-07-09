В Бобруйске 13-летний велосипедист столкнулся с легковушкой. Он в больнице

ДТП произошло утром 6 июля в Бобруйске. 13-летний велосипедист не спешился у пешеходного перехода. В результате его сбила машина, сообщили в ГАИ региона.



Фото: ГАИ Могилева

Как рассказали в ГАИ, ДТП произошло на перекрестке улицы Минской с улицей Гагарина. 13-летний бобруйчанин при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу не спешился и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 27-летнего жителя районного центра, совершавшего левый поворот на улицу Минскую. В результате ДТП мальчик с многочисленными травмами доставлен в больницу.