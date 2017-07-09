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Лимит на посылки из-за границы увеличат до 200 евро в месяц

10.07.2017 16:05 — Разное | БДГ  
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В Беларуси могут вновь увеличить лимиты на стоимость посылок из-за границы до двухсот евро. Однако точные сроки госорганы пока не называют.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская, МАРТ не возражает против повышения лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц. 

«Сейчас госорганы во главе с Таможенным комитетом обсуждают тему внесения изменений в указ №40. Идет речь о том, чтобы предложить увеличить стоимость посылок до 200 евро и 31 кг в месяц в совокупности. При этом одна посылка не должна превышать 22 евро и 10 кг.  Министерство не возражает и согласует этот указ с учетом мнения бизнеса», - цитирует чиновника БЕЛТА.

Напомним, что 13 июня зампредседателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень рассказал: ГТК рассматривает варианты унификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) беспошлинных лимитов на международные почтовые отправления из-за границы: лимит могут увеличить до 200 евро.

В 2016 году президент Беларуси подписал указ №40, согласно которому лимит на посылки для личного пользования был значительно урезан: сумма уменьшена сразу в десять раз (с 250 до 22 евро), вес - втрое (ранее допустимый вес составлял 31 килограмм). Получать такую скромную посылку из-за рубежа можно только один раз в месяц. Все, что превышает лимиты, облагается таможенными платежами. Также, вводилось ограничение на ввоз товаров через авто- и железнодорожные пункты пропуска. В этом году власти задумались о либерализации интернет-торговли и заговорили об увеличении лимита до 200 евро.

 
 
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В Беларуси могут вновь увеличить лимиты на стоимость посылок из-за границы до двухсот евро. Однако точные сроки госорганы пока не называют.

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