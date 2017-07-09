Лимит на посылки из-за границы увеличат до 200 евро в месяц

В Беларуси могут вновь увеличить лимиты на стоимость посылок из-за границы до двухсот евро. Однако точные сроки госорганы пока не называют.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская, МАРТ не возражает против повышения лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц.

«Сейчас госорганы во главе с Таможенным комитетом обсуждают тему внесения изменений в указ №40. Идет речь о том, чтобы предложить увеличить стоимость посылок до 200 евро и 31 кг в месяц в совокупности. При этом одна посылка не должна превышать 22 евро и 10 кг. Министерство не возражает и согласует этот указ с учетом мнения бизнеса», - цитирует чиновника БЕЛТА .

Напомним, что 13 июня зампредседателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень рассказал: ГТК рассматривает варианты унификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) беспошлинных лимитов на международные почтовые отправления из-за границы: лимит могут увеличить до 200 евро.