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Лимит на посылки из-за границы увеличат до 200 евро в месяц
В Беларуси могут вновь увеличить лимиты на стоимость посылок из-за границы до двухсот евро. Однако точные сроки госорганы пока не называют.
Как сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская, МАРТ не возражает против повышения лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц.
«Сейчас госорганы во главе с Таможенным комитетом обсуждают тему внесения изменений в указ №40. Идет речь о том, чтобы предложить увеличить стоимость посылок до 200 евро и 31 кг в месяц в совокупности. При этом одна посылка не должна превышать 22 евро и 10 кг. Министерство не возражает и согласует этот указ с учетом мнения бизнеса», - цитирует чиновника
Напомним, что 13 июня зампредседателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень рассказал:
В 2016 году президент Беларуси
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В Беларуси могут вновь увеличить лимиты на стоимость посылок из-за границы до двухсот евро. Однако точные сроки госорганы пока не называют.
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