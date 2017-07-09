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Мозырянин отправил назад в ГАИ повестку о явке, вложив в конверт порнографический рисунок

10.07.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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В конце марта 2017 года сотрудники ГАИ Калинковичей остановили мужчину, который пьяным шел по проезжей части, при этом без световозвращающего элемента. На мужчину составили протокол за нарушение ПДД и отпустили. Однако штраф нарушитель платить и не собирался, рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.


Получив повестку о явке в отдел ГАИ Мозырского райисполкома мужчина нарисовал на листе бумаги «порнографические изображения» и, подколов повестку, отправил письмо обратно.

В отношении 37-летнего мозырянина возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера.

Мужчина отпущен под обязательство о явке, ему грозит до шести месяцев ареста.

 
 
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Мужчина отпущен под обязательство о явке, ему грозит до 6 месяцев ареста.

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