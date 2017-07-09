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Если ограничивать полных детей в еде, у них может развиться ожирение. Каким образом?

10.07.2017 16:02 — Разное | Tut.by  
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Если родители ограничивают ребенка 2−3 лет в еде, он разучится сам определять, когда хочет есть. Поэтому запреты, связанные с пищей, ведут детей к ожирению. К такому выводу пришли ученые Университета Иллинойса (University of Illinois, College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences), пишет ScienceDaily.


Фото: Reuters

Риск ожирения у детей повышает не только нездоровое питание, но и другая крайность — ограничения в еде. Если ребенок имеет лишний вес, родители склонны контролировать, сколько он ест. Это приводит к тому, что ребенок перестает сам регулировать свои потребности в пище. Он у него может развиться склонность есть бесконтрольно, когда взрослые перестанут следить за его пищевыми привычками.

При этом научная литература говорит, что у родителей, которые практикуют ограничения в еде, дети чаще имеют лишний вес. «Получается замкнутый круг», — констатирует Келли Бост, профессор Департамент человеческого развития и научи о семье Университета Иллинойса.

Кроме этого, исследователи из Университета Иллинойса подчеркивают, что детям нельзя предлагать еду (особенно сладости) в качестве утешения. Если ребенок подавлен, а его пытаются утешить шоколадом, он не учится другому способу справляться с трудностями, кроме как заедать их. Паттерн «заедания неприятностей» признан одним из главных факторов набора веса.

По данным недавно опубликованного крупного исследования о лишнем весе жителей разных стран, белорусские дети и подростки (возраст от 2 до 19 лет) за последние 35 лет пополнели. В 2015 году лишний вес был у 11,83% мальчиков и юношей и у 11,16% девочек и девушек. При этом в 1980 году лишний вес наблюдался не более чем у 9% детей.

Ожирением в нашей стране страдают 3,59% девочек и 3,44% мальчиков. В 1980-м эти показатели были 2,53% и 2,15%.

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