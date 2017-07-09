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Минское "Динамо" продлевает контракт с хоккеистом, который проведет в клубе рекордное число лет

10.07.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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Достигнута договоренность о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год, с нападающим Александром Кулаковым, сообщает пресс-служба минского «Динамо».


Александр Кулаков. Фото: hcdinamo.by

Предстоящий сезон станет для Александра Кулакова 14-м в составе минского «Динамо». Это абсолютный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семенову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли в минском «Динамо» по 13 сезонов в 70−80-х годах ХХ века в чемпионате СССР.

Александр Кулаков в составе «Динамо-Минск» провел в КХЛ 361 матч, забросил 49 шайб и отдал 64 результативные передачи.

До основания КХЛ Александр Кулаков провел в минском «Динамо» пять сезонов в белорусской экстралиге (2003−2008), в 2007 году став чемпионом страны.

В чемпионате Беларуси Кулаков играл также за минские «Юность» и «Керамин», а также «Витебск», новополоцкий «Химик-СКА» и солигорский «Шахтер». В экстралиге чемпионатов Беларуси на его счету 160 (77+83) балла в 315 поединках «регулярки» и 29 (11+18) очков в 56 встречах плей-офф.

В КХЛ Александр Кулаков на один сезон (2013/14) отлучался в нижегородское «Торпедо», где сыграл только в 16 матчах и набрал 1 (0+1) балл.

В составе сборной Беларуси выступал на 9 чемпионатах мира и Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Всего на мировых форумах сыграл в 57 поединках и заработал 18 (6+12) очков.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семенову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли в минском "Динамо" по 13 сезонов.

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