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Белорус Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

10.07.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.

В поединке 1/8 финала белорусско-чилийский тандем взял верх над 7-м сеяным дуэтом Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

 
 
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Белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.

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