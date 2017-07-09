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Белорус Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде
Белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.
В поединке 1/8 финала белорусско-чилийский тандем взял верх над 7-м сеяным дуэтом Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
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Белорусский теннисист Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.
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