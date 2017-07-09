В МНС объяснили, кому и как возвращают налог на тунеядство

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, как будут возвращать сбор на финансирование государственных расходов, сообщает БЕЛТА .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В соответствии с распоряжением президента от 5 июля 2017 „О возврате сбора на финансирование государственных расходов“ граждане, уплатившие сбор на финансирование государственных расходов за 2015 и (или) 2016 годы, имеют право на возврат уплаченного сбора, если в 2017 году они участвовали в финансировании государственных расходов; достигли общеустановленного пенсионного возраста; признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности)», — пояснили в министерстве.

Сбор на финансирование государственных расходов таким гражданам возвращается на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством.

Так, в соответствии с пунктом 18.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней является административной процедурой, исполняемой налоговыми органами. Указанная административная процедура осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, с представлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Заявление может быть подано представителем заинтересованного лица, действующим на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством. Форма заявления заинтересованного лица приведена в приложении 19 к постановлению Министерства по налогам и сборам № 14 от 26 апреля 2013 года.

Сбор на финансирование государственных расходов возвращается одним из двух способов, указываемых в заявлении: на счет в белорусском банке (при условии указания реквизитов текущего (расчетного) или иного банковского счета (номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты); наличными денежными средствами из кассы обособленного (структурного) подразделения открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».

Срок осуществления административной процедуры — 1 месяц со дня подачи заявления.

С адресами и режимом работы налоговых органов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.

О том, что налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу, сообщила на пресс-конференции замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

— 9 марта у президента состоялось совещание . Четко было обозначено, что уплаченный налог (за 2015 год. — Прим. TUT.BY) возвратят лицам, которые приступили к труду, — сказала замминистра.

Светлана Шевченко отметила, что не все из уплативших налог на тунеядство написали заявление на возврат денег. Есть и те белорусы, кто предпочел бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды.

Налог на тунеядство заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от тунеядцев уже 15,6 миллиона рублей. Извещения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.