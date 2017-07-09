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Опубликованы фотографии концепта "Волга-2020"
Современный образ знаменитой советской «Волги»
О воскрешении модели на ГАЗе речи не ведется, однако дизайнер решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть «Волга» в 2020 году.
Попытка возродить культовый автомобиль произошла в 2008 году, когда с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла Volga Siber. Среднеразмерный седан продавался вплоть до 2012 года, но особым успехом не пользовался.
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О воскрешении модели на ГАЗе речи не ведется, однако дизайнер решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть "Волга" в 2020 году.
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