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Опубликованы фотографии концепта "Волга-2020"

10.07.2017 16:33 — Разное | Tut.by  
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Современный образ знаменитой советской «Волги» представил дизайнер Александр Шторм. Несколько его работ опубликовало издание Carscoops.


Фото: Gazeta.ru

О воскрешении модели на ГАЗе речи не ведется, однако дизайнер решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть «Волга» в 2020 году.

Попытка возродить культовый автомобиль произошла в 2008 году, когда с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла Volga Siber. Среднеразмерный седан продавался вплоть до 2012 года, но особым успехом не пользовался.

Ранее сообщалось, что дизайнер из Тольятти Денис Понятов представил проект внедорожника от «АвтоВАЗ». Он назвал свой футуристический проект Lada California.

 
 
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О воскрешении модели на ГАЗе речи не ведется, однако дизайнер решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть "Волга" в 2020 году.

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