Современный образ знаменитой советской «Волги» представил дизайнер Александр Шторм. Несколько его работ опубликовало издание Carscoops.



Фото: Gazeta.ru

О воскрешении модели на ГАЗе речи не ведется, однако дизайнер решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть «Волга» в 2020 году.

Попытка возродить культовый автомобиль произошла в 2008 году, когда с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла Volga Siber. Среднеразмерный седан продавался вплоть до 2012 года, но особым успехом не пользовался.

Ранее сообщалось , что дизайнер из Тольятти Денис Понятов представил проект внедорожника от «АвтоВАЗ». Он назвал свой футуристический проект Lada California.