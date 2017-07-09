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C 1 августа Польша снижает сумму покупок для возврата Tax Free
Министерство финансов Польши сообщило, что минимальная сумма покупок для получения VAT с 1 августа снизится до 200 злотых.
«С 1 августа 2017 года снижена минимальная сумма общей стоимости покупок, при которой путешественники из-за пределов ЕС могут потребовать возврата НДС в системе Tax Free: с 300 злотых до 200 злотых» — пояснили в министерстве.
Для покупок, сделанных до 1 августа, будет действовать норма в 300 злотых.
Основанием для снижения минимальной суммы для получения чека Tax Free послужило распоряжение Министерства финансов Польши от 23 июня 2017 года.
Напомним, ранее польские СМИ со ссылкой на Минфин
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Сумма для возврата Tax Free снизится до 200 злотых.
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