C 1 августа Польша снижает сумму покупок для возврата Tax Free

Министерство финансов Польши сообщило, что минимальная сумма покупок для получения VAT с 1 августа снизится до 200 злотых.



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«С 1 августа 2017 года снижена минимальная сумма общей стоимости покупок, при которой путешественники из-за пределов ЕС могут потребовать возврата НДС в системе Tax Free: с 300 злотых до 200 злотых» — пояснили в министерстве.

Для покупок, сделанных до 1 августа, будет действовать норма в 300 злотых.

Основанием для снижения минимальной суммы для получения чека Tax Free послужило распоряжение Министерства финансов Польши от 23 июня 2017 года.

Напомним, ранее польские СМИ со ссылкой на Минфин сообщали о том, что с 1 июня Польша намерена снизить минимальную сумму покупок для возврата Tax Free с 300 злотых до 200. Это решение, по данным «Польского радио», было обусловлено тем, что в 2016 году снизился «оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе Tax Free». Однако с начала лета минимальная сумма для оформления TaxFree осталась прежней — 300 злотых.