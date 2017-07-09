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Дэниэл Крэйг все-таки передумал и вернется в роли Джеймса Бонда

10.07.2017 16:42 — Разное | Tut.by  
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По слухам Дэниэл Крэйг передумал и согласился в пятый раз сняться в роли Джеймса Бонда. Об этом сообщает российский «Кинопоиск» со ссылкой на британский Mirror. Ранее актер говорил, что скорее вскроет вены, нежели снимется еще раз в этом образе.


Mirror утверждает, что Барбара Брокколи, продюсер фильмов об агенте 007, смогла добиться от Крэйга согласия. Более того, она намерена упросить Адель записать новую песню для фильма.

Источник Mirror, близкий к проекту, рассказывает: «Крэйг и Адель — выигрышная комбинация, они принесли хорошие деньги. Ушло некоторое время, но Дэниэл все же пришел к решению вернуться в роли агента 007. Что же до Адель, то ее участие пока не определено, но ей очень понравилось быть частью Бонда, так что, скорее всего, она вернется».

Напомним, что слухи о новом актере в роли агента 007 ходят с октября 2015 года. За это время на эту роль назывались имена Тома Хиддлстона, Идриса Эльбы и Джейми Белла.

 
 
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По слухам Дэниэл Крэйг передумал и согласился в пятый раз сняться в роли Джеймса Бонда.

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