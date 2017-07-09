Со скоростью 70 км/час: как катаются на американских горках в Гродно

Горожане уже сравнили новый аттракцион с "Полетом" и Hammer, которые в Гродно входят в список самых экстремальных.

"На горках страшнее, но хочется повторить. На Hammer мы висели вверх ногами на высоте около 15 метров, смеялись и делали селфи. А на горках кричали, как сумасшедшие", — рассказал один из посетителей после поездки.



© Sputnik / Александр Шурмелев Павел Тухто Интуристы на МТЗ переоделись в спецовки, чтобы собрать трактор

Остроты ощущениям придает то, что в вагончиках ремни безопасности надевают только детям, а взрослые должны крепко держаться руками за перила. Сумочки, мелкие вещи рекомендуют не брать. Доставать же телефон или камеру во время поездки рисково.

В администрации парка говорят, что любителям острых ощущений стоит попробовать прокатиться после дождя. Когда рельсы еще не высохли, вагонетка летает намного быстрее. Еще один секрет для увеличения скорости — ехать в полностью заполненном вагончике и выбирать соседей в теле. Больше вес — сильнее разгон.

"Эту горку мы ждали пять лет. Очереди на изготовление таких аттракционов очень большие. Наша горка специально предназначена для небольших парков", — рассказал администратор Гродненского парка аттракционов Павел Ковалевич.

Высота конструкции — 11 метров, длина пути — 335 метров. Есть участки со свободным падением вагонетки. Максимальная скорость — не менее 70 километров в час. Кататься на ней могут не только взрослые, но и дети ростом выше 135 см.

Американскую горку пару недель назад привезли из Италии, где она была изготовлена по заказу гродненского частного парка аттракционов. Монтажом и установкой занималась фирма-производитель, которая входит в список лучших мировых изготовителей аттракционов.

В ближайшее время дизайнеры займутся декором нового сооружения. Его основание оформят в виде руин древнего Карфагена, из которых будут вырастать американские горки.