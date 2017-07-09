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В России показали смартфон с двумя операционными системами
Российская компания «Открытая Мобильная Платформа» продемонстрировала прототип смартфона, работающего сразу на двух операционных системах. Об этом
В основе разработки лежит смартфон
При включении гаджета пользователю предлагается выбрать между операционной системой Android и платформой Sailfish, разработанной финской компанией Jolla.
По утверждению авторов проекта, Sailfish подойдет корпоративным клиентам, а Android пригодится для личных нужд пользователей. Важно, что система Sailfish является единственной в России мобильной платформой, одобренной для использования в государственных ведомствах и подконтрольным властям корпорациям.
Гендиректор «Открытых Мобильных Платформ» Павел Эйгес также выразил надежду, что компании удастся продать 500 тысяч смартфонов с двумя операционками. Но по информации «Ведомостей», большого интереса к разработке со стороны корпоративных заказчиков пока нет.
Напомним, что идея использования двух операционных систем на одном смартфоне не нова. Например, компания ESTI
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В основе разработки лежит смартфон Sony Xperia X 2016-го года выпуска.
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