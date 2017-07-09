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В России показали смартфон с двумя операционными системами

10.07.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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Российская компания «Открытая Мобильная Платформа» продемонстрировала прототип смартфона, работающего сразу на двух операционных системах. Об этом сообщают «Ведомости».

В основе разработки лежит смартфон Sony Xperia X 2016 года выпуска, который оснащается экраном диагональю в 5 дюймов с разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 650 и 3 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного аккумулятора модели составляет 2620 мАч, разрешение основной камеры – 23 Мп, фронтальной – 13 Мп.


При включении гаджета пользователю предлагается выбрать между операционной системой Android и платформой Sailfish, разработанной финской компанией Jolla.


По утверждению авторов проекта, Sailfish подойдет корпоративным клиентам, а Android пригодится для личных нужд пользователей. Важно, что система Sailfish является единственной в России мобильной платформой, одобренной для использования в государственных ведомствах и подконтрольным властям корпорациям.

Гендиректор «Открытых Мобильных Платформ» Павел Эйгес также выразил надежду, что компании удастся продать 500 тысяч смартфонов с двумя операционками. Но по информации «Ведомостей», большого интереса к разработке со стороны корпоративных заказчиков пока нет.

Напомним, что идея использования двух операционных систем на одном смартфоне не нова. Например, компания ESTI недавно запустила компанию по сбору средств на производства чехла для iPhone со встроенным в него Android-смартфоном.

Посмотрите, какие еще смартфоны Sony сегодня популярны в Беларуси:

 
 
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В основе разработки лежит смартфон Sony Xperia X 2016-го года выпуска.

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