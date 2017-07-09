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Клиенты БСБ Банка жалуются на комиссию за снятие наличных в "своих" банкоматах
Держатели карточек БСБ Банка в последнее время сталкиваются с такой ситуацией: снимают деньги в банкоматах БСБ Банка, а с них берут комиссию два рубля. В самом банке говорят, что комиссия взимается временно и в течение нескольких дней деньги клиентам вернут.
— На днях снимали с карточки БСБ Банка в банкомате самого же банка около 50 долларов, а с меня дополнительно еще взяли комиссию два рубля, — рассказала FINANCE.TUT.BY минчанка Анна. — Правда, после звонка в банк нам пообещали деньги вернуть.
В банке комиссию объясняют тем, что карточки БСБ Банка перешли на обслуживание Белорусского народного банка.
— Это техническая особенность, связанная с тем, что сейчас карточки уже обслуживает другой банк. Данная сумма блокируется на счетах клиентов и возвращается через несколько дней. Обычно процесс возврата занимает 2−3 дня, — объясняют в БСБ Банке.
Напомним, что Нацбанк c 26 июня
С 17 июля физические лица — клиенты БСБ Банка вправе
В банке уточнили, что продолжат «осуществлять свою деятельность в направлении обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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В банке говорят, что в течение 2-3 дней деньги на карточки клиентам возвращают.
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