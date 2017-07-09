Держатели карточек БСБ Банка в последнее время сталкиваются с такой ситуацией: снимают деньги в банкоматах БСБ Банка, а с них берут комиссию два рубля. В самом банке говорят, что комиссия взимается временно и в течение нескольких дней деньги клиентам вернут.

— На днях снимали с карточки БСБ Банка в банкомате самого же банка около 50 долларов, а с меня дополнительно еще взяли комиссию два рубля, — рассказала FINANCE.TUT.BY минчанка Анна. — Правда, после звонка в банк нам пообещали деньги вернуть.

В банке комиссию объясняют тем, что карточки БСБ Банка перешли на обслуживание Белорусского народного банка.

— Это техническая особенность, связанная с тем, что сейчас карточки уже обслуживает другой банк. Данная сумма блокируется на счетах клиентов и возвращается через несколько дней. Обычно процесс возврата занимает 2−3 дня, — объясняют в БСБ Банке.

Напомним, что Нацбанк c 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с депозитами физлиц. Чуть позже, БСБ Банк и Белорусский народный банк (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов — физических лиц, в рамках которого БСБ Банк, у которого регулятор отозвал лицензию на отдельные банковские операции, предлагает клиентам-физлицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям, по упрощенной процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк.

С 17 июля физические лица — клиенты БСБ Банка вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в банк-поверенный, которым определен Банк Москва-Минск, либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).

В банке уточнили, что продолжат «осуществлять свою деятельность в направлении обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».