ГАИ о подробностях ДТП с 5-летним ребенком в Селищах /

В Минском районе женщина, управляя автомобилем Chevrolet Spark, совершила наезд на мальчика 2012 года рождения. ДТП произошло в деревне Селище на улице Победы вечером 9 июля: ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного рядом транспортного средства .

"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, а именно перелом правой голени, и был госпитализирован в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка. После чего будет ясно, чья здесь вина", — сообщила Сильченко.



© Sputnik Александр Кряжев ГАИ: у сбитого в Селищах 5-летнего мальчика закрытый перелом голени

Известно, что ДТП произошло во дворе дома. Жизни и здоровью ребенка на данный момент ничего не угрожает. ГАИ Минской области рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными и дисциплинированными на дороге и соблюдать требования ПДД.

В ГАИ проинформировали, что с начала года на дорогах страны погибли пять детей, еще 112 несовершеннолетних получили травмы.

Комментарий Екатерины Сильченко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.