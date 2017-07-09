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ГАИ о подробностях ДТП с 5-летним ребенком в Селищах
10.07.2017 17:16 — Разное | Sputnik Беларусь
В Минском районе женщина, управляя автомобилем Chevrolet Spark, совершила наезд на мальчика 2012 года рождения. ДТП произошло в деревне Селище на улице Победы вечером 9 июля:
"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, а именно перелом правой голени, и был госпитализирован в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка. После чего будет ясно, чья здесь вина", — сообщила Сильченко.
© Sputnik Александр Кряжев
Известно, что ДТП произошло во дворе дома. Жизни и здоровью ребенка на данный момент ничего не угрожает. ГАИ Минской области рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными и дисциплинированными на дороге и соблюдать требования ПДД.
В ГАИ проинформировали, что с начала года на дорогах страны погибли пять детей, еще 112 несовершеннолетних получили травмы.
Комментарий Екатерины Сильченко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко сообщила на радио Sputnik Беларусь детали происшествия, в котором пострадал пятилетний...
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