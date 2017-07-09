Как хит Despacito поднимает со дна экономику Пуэрто-Рико

Благодаря хиту Despacito интерес туристов к острову вырос на 45%, сообщило местное издание. За полгода клип набрал 2,5 миллиарда просмотров на YouTube.

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На песню вышло множество каверов. Пару месяцев назад Джастин Бибер подпел пуэрториканцам на английском. И тут уж понеслось — волна пародий и перепевок на разные голоса, от Эроса Рамазотти до Бендера из «Футурамы», вспоминает журнал «Нож».

«Займемся этим на пляже в Пуэрто-Рико». Фанаты реггетона поняли это предложение буквально — и отправились на далекий остров. Турфирмы запустили экскурсии по местам, в которых записывался клип, а выручка бара в Сан-Хуане, где снимали танцы, взлетела до небес.

Туризм — последний крючок, за который может зацепиться разваливающаяся экономика острова. Два месяца назад глава «свободно ассоциированного государства» (таков официальный статус страны) объявил Пуэрто-Рико банкротом из-за долга в 70 миллиардов долларов. С уровнем нищеты в 45% пуэрториканцев спасет только чудо. Или реггетон.