|
Как хит Despacito поднимает со дна экономику Пуэрто-Рико
Благодаря хиту Despacito интерес туристов к острову вырос на 45%,
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
На песню вышло множество каверов. Пару месяцев назад Джастин Бибер подпел пуэрториканцам на английском. И тут уж понеслось — волна пародий и перепевок на разные голоса, от Эроса Рамазотти до Бендера из «Футурамы»,
«Займемся этим на пляже в Пуэрто-Рико». Фанаты реггетона поняли это предложение буквально — и отправились на далекий остров. Турфирмы запустили экскурсии по местам, в которых записывался клип, а выручка бара в Сан-Хуане, где снимали танцы, взлетела до небес.
Туризм — последний крючок, за который может зацепиться разваливающаяся экономика острова. Два месяца назад глава «свободно ассоциированного государства» (таков официальный статус страны) объявил Пуэрто-Рико банкротом из-за долга в 70 миллиардов долларов. С уровнем нищеты в 45% пуэрториканцев спасет только чудо. Или реггетон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря хиту Despacito ("Медленно") интерес туристов к острову вырос на 45%, сообщило местное издание.
|
Архив (Разное)
Комментарии