В грибах на Гомельщине на 40% превышен уровень радиации

Об этом сообщает учреждение «Беллесозащита» .

Исследование ягод и грибов проводилось в июне на загрязненных территориях Гомельского и Брестского лесхозов в I зоне.

Отмечается, что в Гомельском лесхозе превышение радионуклидов (цезия-137) в грибах составило 40,4%. Доля проверенных ягод черники с превышением составила 31,4%.

Все грибы и ягоды были собраны в I зоне — от 1 до 5 Ки/км2.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на знаки радиационной опасности с надписями «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем».