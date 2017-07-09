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В грибах на Гомельщине на 40% превышен уровень радиации
Об этом сообщает учреждение
Исследование ягод и грибов проводилось в июне на загрязненных территориях Гомельского и Брестского лесхозов в I зоне.
Отмечается, что в Гомельском лесхозе превышение радионуклидов (цезия-137) в грибах составило 40,4%. Доля проверенных ягод черники с превышением составила 31,4%.
Все грибы и ягоды были собраны в I зоне — от 1 до 5 Ки/км2.
Гражданам рекомендуется обращать внимание на знаки радиационной опасности с надписями «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем».
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Об этом сообщает учреждение «Беллесозащита». Исследование ягод и грибов проводилось в июне на загрязненных территориях Гомельского и Брестского лесхозов в I...
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