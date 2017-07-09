Белорус Роман Юзепчук и черногорец Александр Вуячич подписали контракты с «Динамо-Брест». Соглашения новичков рассчитаны на 2,5 и 1 год соответственно.

Александр Вуячич — родился 19 марта 1990 года (27 лет).



Александр Вуячич. Фото: dynamo-brest.by

Играет на позиции центрального нападающего. До переезда в Брест выступал за таиландский клуб «Прачуап» (2017), мальтийский «Базан» (2015/16), а также черногорские «Петровац» (2010/14, 2016), «Будучность» (2014/2015) и «Морнар» (2009/10).

Роман Юзепчук — родился 24 июля 1997 года (19 лет).



Роман Юзепчук. Фото: dynamo-brest.by

Воспитанник могилевской СДЮШОР. Крайний нападающий. Ранее выступал в минском «Динамо». В текущем сезоне чемпионата дублирующих составов забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Новички уже провели первую тренировку в составе «Динамо-Брест» и определились с игровыми номерами. Вуячич будет выступать под номером «90», а Юзепчук — под номером «77».



Фото: dynamo-brest.by