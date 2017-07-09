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Черногорский легионер и молодой белорусский форвард пополнили брестское "Динамо"

10.07.2017 17:51 — Разное | Tut.by  
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Белорус Роман Юзепчук и черногорец Александр Вуячич подписали контракты с «Динамо-Брест». Соглашения новичков рассчитаны на 2,5 и 1 год соответственно.

Александр Вуячич — родился 19 марта 1990 года (27 лет).


Александр Вуячич. Фото: dynamo-brest.by

Играет на позиции центрального нападающего. До переезда в Брест выступал за таиландский клуб «Прачуап» (2017), мальтийский «Базан» (2015/16), а также черногорские «Петровац» (2010/14, 2016), «Будучность» (2014/2015) и «Морнар» (2009/10).

Роман Юзепчук — родился 24 июля 1997 года (19 лет).


Роман Юзепчук. Фото: dynamo-brest.by

Воспитанник могилевской СДЮШОР. Крайний нападающий. Ранее выступал в минском «Динамо». В текущем сезоне чемпионата дублирующих составов забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Новички уже провели первую тренировку в составе «Динамо-Брест» и определились с игровыми номерами. Вуячич будет выступать под номером «90», а Юзепчук — под номером «77».


Фото: dynamo-brest.by
 
Теги: Брест
 
 
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Белорус Роман Юзепчук и черногорец Александр Вуячич подписали контракты с "Динамо-Брест". Соглашения новичков рассчитаны на 2,5 и 1 год соответственно.

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