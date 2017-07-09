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Черногорский легионер и молодой белорусский форвард пополнили брестское "Динамо"
Белорус Роман Юзепчук и черногорец Александр Вуячич подписали контракты с «Динамо-Брест». Соглашения новичков рассчитаны на 2,5 и 1 год соответственно.
Александр Вуячич — родился 19 марта 1990 года (27 лет).
Играет на позиции центрального нападающего. До переезда в Брест выступал за таиландский клуб «Прачуап» (2017), мальтийский «Базан» (2015/16), а также черногорские «Петровац» (2010/14, 2016), «Будучность» (2014/2015) и «Морнар» (2009/10).
Роман Юзепчук — родился 24 июля 1997 года (19 лет).
Воспитанник могилевской СДЮШОР. Крайний нападающий. Ранее выступал в минском «Динамо». В текущем сезоне чемпионата дублирующих составов забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Новички уже провели первую тренировку в составе «Динамо-Брест» и определились с игровыми номерами. Вуячич будет выступать под номером «90», а Юзепчук — под номером «77».
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Белорус Роман Юзепчук и черногорец Александр Вуячич подписали контракты с "Динамо-Брест". Соглашения новичков рассчитаны на 2,5 и 1 год соответственно.
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