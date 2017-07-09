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Мангалы и летний душ. Что есть на зонах отдыха у воды под Минском, а чего - нет

10.07.2017 18:15 — Разное | Tut.by  
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Долгожданное лето, если верить столбику термометра, наконец пришло в Минск. А это значит, что вы при первой возможности захотите убежать из душного города куда-нибудь на природу. AFISHA.TUT.BY уже писала, как и где жарить шашлыки, не нарушая закон. Теперь рассказываем, чем оборудованы зоны отдыха у воды вблизи Минска. Где есть питьевые фонтанчики, летний душ, площадки для волейбола и точки общепита — в нашей инфографике.


Стоит отметить, что в инфографику мы включали не конкретные пляжи, а инфраструктуру всей зоны отдыха, которая иногда располагается на нескольких гектарах. Поэтому футбольные ворота и столбы для натягивания волейбольной сетки (сетку, к слову, нужно приносить свою) могут находиться не рядом.


Отметим также, что парковочных мест обычно не хватает: на всей территории Минского моря их, к примеру, 1600, но отдыхающих с автомобилями на выходных гораздо больше. Возле водохранилища Птичь более 100 машиномест находятся не со стороны трассы Р1, откуда привыкли заезжать минчане, а возле деревни Строчицы.

Что касается платных услуг, то помимо точек торговли и проката на водохранилище «Вяча», например, есть одноименная база отдыха с гостевыми домиками и столовой. На Минском море есть платный Beach club «Бульбашъ Пляж».

Везде организована выездная торговля. Как выглядят популярные зоны отдыха у воды под Минском — смотрите в фотогалерее.


Минское море.

Птичь.

Вяча.

Вяча.

Минское море.

Минское море.

Дрозды.

Дрозды.

Цнянка.
 
Теги: Минск
 
 
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Где есть питьевые фонтанчики, летний душ, площадки для волейбола и точки общепита - в нашей инфографике.

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