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Мангалы и летний душ. Что есть на зонах отдыха у воды под Минском, а чего - нет
Долгожданное лето, если верить
Стоит отметить, что в инфографику мы включали не конкретные пляжи, а инфраструктуру всей зоны отдыха, которая иногда располагается на нескольких гектарах. Поэтому футбольные ворота и столбы для натягивания волейбольной сетки (сетку, к слову, нужно приносить свою) могут находиться не рядом.
Отметим также, что парковочных мест обычно не хватает: на всей территории Минского моря их, к примеру, 1600, но отдыхающих с автомобилями на выходных гораздо больше. Возле водохранилища Птичь более 100 машиномест находятся не со стороны трассы Р1, откуда привыкли заезжать минчане, а возле деревни Строчицы.
Что касается платных услуг, то помимо точек торговли и проката на водохранилище «Вяча», например, есть одноименная база отдыха с гостевыми домиками и столовой. На Минском море есть платный Beach club «Бульбашъ Пляж».
Везде организована выездная торговля. Как выглядят популярные зоны отдыха у воды под Минском — смотрите в фотогалерее.
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Где есть питьевые фонтанчики, летний душ, площадки для волейбола и точки общепита - в нашей инфографике.
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