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С 10 июля на железнодорожных вокзалах Беларуси появился бесплатный Wi-Fi

10.07.2017 18:27 — Разное | Tut.by  
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С 10 июля БЖД совместно с СООО «Мобильные ТелеСистемы» в тестовом режиме организовала бесплатный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi на железнодорожных вокзалах страны. Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

Хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах на железнодорожных вокзалах в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке. Cкоростной доступ в Сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи.

Запуск услуги Wi-Fi на всех вокзалах Белорусской железной дороги в коммерческую эксплуатацию планируется c 25 июля 2017 года.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Cкоростной доступ в Сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи.

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