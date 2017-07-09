Специалисты и журналисты выбрали лучшего хоккеиста Беларуси в минувшем сезоне

После завершения очередного сезона «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста страны 2017 года.



Евгений Лисовец. Фото: Дарья Бурякина

В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2016/17 стал защитник минского «Динамо» и сборной страны Евгений Лисовец, набравший 323 балла (56 первых мест, по мнению респондентов, 64 вторых и 27 третьих).

С весьма скромным (лишь 5 очков!) отставанием вторым к символическому финишу пришел одноклубник лауреата и партнер по национальной сборной форвард Александр Павлович — 318 (67, 53, 11). Третьим — еще один минский динамовец нападающий Андрей Степанов — 141 (27, 18, 24).

Евгений Лисовец был признан лучшим хоккеистом минувшего сезона и по версии Федерации хоккея Беларуси.

Любопытно, что последний в прошлогоднем опросе также завоевал символическую бронзу. А вот более из трио прошлогодних лауреатов (А.Стась, Д. Платт, А. Степанов) взобраться на пьедестал не смог никто, хотя игрок года - 2016 Андрей Стась и был близок (4-е место, 118 (23, 14, 21) баллов).

Лисовец — лишь второй после Руслана Салея защитник, победивший в опросе «ПБ». Кроме того, 22-летний динамовец стал самым молодым победителем: предыдущий рекорд принадлежал Андрею Костицыну, которому звание присуждали в 23.

Вслед за динамовским квартетом расположились Егор Шарангович (U-20) — 73 балла, Виталий Трус («Неман») — 48, Андрей Костицын («Сочи», КХЛ) — 47, Сергей Костицын («Динамо» Мн, КХЛ) — 22, Павел Воробей («Динамо» Мл) — 20, Владимир Денисов («Трактор», КХЛ) — 18, Михаил Стефанович («Неман») — 16, Павел Боярчук («Неман»), Илья Шинкевич («Динамо» Мн, КХЛ) — по 14, Александр Когалев («Юность»), Евгений Ковыршин («Динамо» Мн, КХЛ) — по 13, Ник Бэйлен («Векше», Швеция), Степан Фальковский («Адирондак», ECHL) — по 10, Джефф Платт (ЦСКА, КХЛ) — 9, Кристиан Хенкель («Динамо» Мн, КХЛ) — 8, Александр Китаров («Динамо» Мн, КХЛ) — 7, Максим Сушко («Оуэн Саунд», OHL), Иван Кульбаков («Янгстаун», USHL), Михаил Карнаухов («Динамо» Мл) — по 6, Сергей Дрозд («Динамо» Мн, КХЛ), Никита Феоктистов («Динамо» Мл) — по 5, Олег Евенко («Кливленд», AHL), Александр Кулаков («Динамо» Мн, КХЛ) — по 4, Виктор Андрущенко, Евгений Астанков (оба — «Шахтер»), Кирилл Готовец («Динамо» Мн, КХЛ), Николай Стасенко («Северсталь», КХЛ), Шарль Лингле («Айсберен», Германия) — по 3, Александр Жидких, Андрей Коршунов (оба — «Неман»), Никита Комаров, Дмитрий Коробов, Кевин Лаланд (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Иван Коташенко, Павел Развадовский (оба — «Юность») — по 2, Вячеслав Андрющенко («Зауралье», ВХЛ), Игорь Брикун («Гомель»), Дмитрий Мильчаков, Максим Парфеевец (оба — «Юность»), Владислав Вербицкий, Андрей Михалев, Артем Левша (все — «Шахтер») — по 1.

Справка. 219 респондентам предлагалось назвать трех, по их мнению, лучших хоккеистов Беларуси (включая тех, кто выступал за зарубежные клубы). Подсчет голосов проводился по традиционной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. В ходе опроса участниками были названы фамилии 46 хоккеистов (7 вратарей, 12 защитников и 27 нападающих), представлявших 18 команд.

Чаще всего назывались представители минского «Динамо» — 15 игроков. На втором месте по количеству упомянутых кандидатов «Юность», «Неман» и «Шахтер» (по 5 хоккеистов). Далее расположились, молодечненское «Динамо» (3), «Сочи», ЦСКА, «Трактор», «Северсталь» (все — КХЛ), команда U-20, «Гомель», «Кливленд» (AHL), «Адирондак» (ECHL), «Оуэн Саунд» (OHL), «Янгстаун» (USHL), «Векше» (Швеция), «Айсберен» (Германия), «Зауралье» (ВХЛ) — по 1.