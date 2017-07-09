Инцидент произошел в Уручье на 9-м километре. Загорелся моторный отсек Alfa Romeo 146, на которой были установлены транзитные номера.



© Pixabay Трое детей получили ожоги в Барановичах при взрыве аэрозольного баллона

Как передает корреспондент Sputnik, водителю легковушки помогали тушить пожар другие автовладельцы, пытавшиеся огнетушителями сбить пламя через передние подкрылки, так как капот открыть возможности уже не было.

Буквально через считанные минуты на место прибыли две машины МЧС, которые справились с пожаром. Огнем повреждена передняя часть легковушки, включая подкапотное пространство.