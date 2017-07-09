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Видеофакт: Alfa Romeo тушили в Минске "всем миром"
10.07.2017 18:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в Уручье на 9-м километре. Загорелся моторный отсек Alfa Romeo 146, на которой были установлены транзитные номера.
Как передает корреспондент Sputnik, водителю легковушки помогали тушить пожар другие автовладельцы, пытавшиеся огнетушителями сбить пламя через передние подкрылки, так как капот открыть возможности уже не было.
Буквально через считанные минуты на место прибыли две машины МЧС, которые справились с пожаром. Огнем повреждена передняя часть легковушки, включая подкапотное пространство.
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Легковой автомобиль загорелся днем в Минске. Смотрите на видео, как водители помогали тушить машину до приезда пожарных расчетов.
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