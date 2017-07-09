В Беларуси остается все меньше безработных: за июнь - минус 3,3 тысячи человек

На начало июля в Беларуси было 34,2 тысячи официальных безработных. Это на 3,3 тысячи человек меньше , чем в июне. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

На 1 июля заявлено 53,8 тысячи вакансий, 56% из них — это рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда упал до 0,6.

— Условно на одну вакансию претендует 0,6 безработных, — пояснили в Минтруда. — Уровень безработицы во всех регионах снизился по отношению к предыдущему месяцу. За исключением Минска, где он не изменился — 0,4%.

Самый высокий уровень безработицы — в Брестской и Витебской областях, самый низкий — в Минске. В Брестской и Витебской областях на одну вакансию претендует один человек, а в Минске — 0,4.

С начала года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 138,5 тысячи человек, а работу нашли 95 тысяч человек. 6,3 тысячи желающих направили на обучение. 31,1 тысячи согласились принять участие в оплачиваемых общественных работах. На новое место жительства и работы переехало 86 семей безработных.