ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси остается все меньше безработных: за июнь - минус 3,3 тысячи человек

10.07.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На начало июля в Беларуси было 34,2 тысячи официальных безработных. Это на 3,3 тысячи человек меньше, чем в июне. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения. 


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

На 1 июля заявлено 53,8 тысячи вакансий, 56% из них — это рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда упал до 0,6.

— Условно на одну вакансию претендует 0,6 безработных, — пояснили в Минтруда. — Уровень безработицы во всех регионах снизился по отношению к предыдущему месяцу. За исключением Минска, где он не изменился — 0,4%. 

Самый высокий уровень безработицы — в Брестской и Витебской областях, самый низкий — в Минске. В Брестской и Витебской областях на одну вакансию претендует один человек, а в Минске — 0,4. 

С начала года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 138,5 тысячи человек, а работу нашли 95 тысяч человек. 6,3 тысячи желающих направили на обучение. 31,1 тысячи согласились принять участие в оплачиваемых общественных работах. На новое место жительства и работы переехало 86 семей безработных. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало июля в Беларуси было 34,2 тысячи официальных безработных. Это на 3,3 тысячи человек меньше, чем в июне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
С 10 июля на железнодорожных вокзалах Беларуси появился бесплатный Wi-Fi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика