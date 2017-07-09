Азаренко: Однажды в детстве одного назойливого гимнаста взяла и немножко кинула в стенку

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в интервью « Евроспорту » рассказала о своем детстве и вспомнила некоторые занятные истории и прозвище, которым ее наделили друзья.

Видео: Video Eurosport

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О детских играх

— В детстве играла в салочки, в классики, в казаки-разбойники. В доме, который находился недалеко от теннисного центра, было 9 подъездов. И по правилам можно было бегать по 9 подъездам. И эта игра продолжалась днями. Сейчас, конечно, уже другое время. Разговариваю вот сейчас с вами, и как будто мне уже лет 100…

Родители меня в детстве особо никак не называли, а вот ребята, друзья… У меня было прозвище Муха. Я тогда еще была маленькая, везде бегала, жужжала.

О драках с мальчишками

— У меня не было нормального детства. Я его проводила на теннисных кортах. Когда ездишь по турнирам, ты не ходишь в школу, как остальные дети. А в 10 лет поехала в Америку. С сопровождающими, конечно, но тогда поняла, что детство закончилось.

С мальчишками дралась в детстве. Очень часто. И с братом своим дралась, хотя он меня никогда не обижал. Хороший брат!

Есть ли те, кто сейчас смотрит на меня и вспоминает: «Я от нее получал в детстве»? Да, есть пару человек. Когда училась в спортивном училище, там было много гимнастов. Они маленькие все такие, вьются рядом. Один из них был такой особенно назойливый, что-то мне все время говорил-говорил. И я однажды его так взяла и немножко кинула в стенку.

Но потом, кстати, мы с ним очень хорошо сдружились. Сейчас он выступает в цирке «Дю Солей». Переписывались с ним, вспоминали школьные моменты.

Об идеальном детстве для сына Лео

— Идеальное детство для моего сына? Мне бы хотелось, чтобы он попробовал разные виды спорта. Все-таки спорт дисциплинирует, помогает взрослеть. Хотелось бы, чтобы был занят спортом, и тогда у него не будет времени на разные дурацкие поступки. Самое главное, чтобы мы, как родители, показывали хороший пример. Ну и то, какое будет детство, зависит от воспитания, от окружения. Хотелось бы, чтобы рядом с сыном были люди, которые толкали бы его на хорошие поступки, — сказала Виктория Азаренко.